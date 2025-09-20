El Municipio de Madryn distinguió a Pablo Borboroglu



La Municipalidad de Puerto Madryn distinguió la trayectoria del biólogo madrynense Pablo “Popi” Borboroglu, quien recientemente fue distinguido con el título de “Rolex National Geographic Explorer of the Year”, destacándose por su aporte para proteger a millones de pingüinos de todo el mundo.

En el evento estuvo presente el viceintendente de Puerto Madryn, Martín Ebene, quien destacó el reconocimiento hacia el biólogo marino y conservacionista, al mismo tiempo que también puso en valor el trabajo que realiza para proteger nuestra biodiversidad.

Orgullo y agradecimiento

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre destacó este reconocimiento: “Nos llena de orgullo ver este tipo de reconocimientos a personas que aportan tanto para avanzar en uno de los temas más importantes que existen a nivel mundial, como lo es la protección y el cuidado de nuestra biodiversidad, pensando en el presente, pero también en las generaciones futuras”.

Por su parte, Ebene remarcó: “Estamos muy agradecidos por haber sido invitados a este evento, que es destacado a nivel mundial y que aborda una temática que debería preocuparnos y ocuparnos a todos los que tenemos responsabilidades públicas”.

El reconocimiento

Todos los años, la organización global sin fines de lucro National Geographic Society distingue a exploradores que aportan sobre temáticas importantes para el cuidado del planeta. En este caso específico, el reconocimiento fue por haber trabajado en la nueva serie de National Geographic Secretos de los Pingüinos, que realizó conjuntamente con el cineasta británico Bertie Gregory.

Por su parte, Borboroglu fundó Global Penguin Society, una organización dedicada a la conservación de pingüinos de todo el mundo, las costas y los océanos que habitan. Según se precisó en el encuentro mencionado, ya contribuyó a la protección de más de 13 millones de hectáreas de hábitats marinos y costeros, beneficiando a más de 2,5 millones de pingüinos.