El hogar “Hebras de plata” celebró su 43º aniversario



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, visitó el Hogar de Personas Mayores “Hebras de Plata”, donde se realizaron distintas actividades para conmemorar los 43 años de historia de este espacio.

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy visitamos el Hogar de Personas Mayores ‘Hebras de Plata’, que celebra sus 43 años de historia junto a todos los integrantes de los tres hogares de Puerto Madryn”.

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Nos llena de satisfacción avanzar en políticas que nos permitan que cada persona mayor de nuestra ciudad se encuentre cuidada y esté todos los días un poco mejor”.

“Siempre hemos marcado a las personas mayores y a los niños y niñas como prioridades, entendiendo que es fundamental que impulsemos políticas para acompañarlos, siendo un claro pilar de esta gestión”, concluyó Sastre.