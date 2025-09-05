El chubutense Alessandro Russo hizo su debut en el Mundial de Canotaje en Hungría

El palista capitalino Alessandro Russo, representante del Club Regatas Rawson, tuvo su estreno en el Campeonato Mundial de Maratón 2025 de Canotaje.

El certamen, tiene lugar en Gyor, Hungría.

Un 16° puesto en la clasificación general para Russo

El deportista chubutense Alessandro Russo, del Club Regatas de Rawson, participó en la prueba masculina de K1 Junior sobre una distancia de 3,6 kilómetros, celebrada este jueves en el Mundial de Maratón 2025 de Canotaje, disputada en Gyor, Hungría.

El chubutense corrió la segunda serie, en la que terminó en sexto puesto, con un tiempo de 15:17,43, lo que le dio la posibilidad de clasificar a la final de la prueba. Allí culminó su participación en un meritorio 16° lugar general, con un tiempo de 15:28,60.

De este modo, el deportista chubutense hizo su debut mundialista tras años de esfuerzo y dedicación, coronándolo con una muy buena participación.

Ahora, el capitalino se enfocará en su próximo gran objetivo: el Campeonato Panamericano, a desarrollarse del 13 al 16 de noviembre en Corumbá, Brasil.