BINGO - PUERTO MADRYN

El Bingo de Puerto Madryn no abrirá este fin de semana


Desde la Municipalidad de Puerto Madryn adelantaron que del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, el Bingo Municipal permanecerá cerrado debido a las tareas de mantenimiento que se están realizando en el salón, en el marco de la celebración por los 40 años.
De esta forma, la actividad volverá con su funcionamiento habitual el fin de semana siguiente, del 19 al 21 de septiembre de 22 a 04 horas.

Un pozo que no salta

Con un pozo acumulado de 76.162.347 pesos, el Bingo Municipal volverá a abrir sus puertas el viernes 19 para que turistas y residentes puedan disfrutar el tradicional entretenimiento de Belgrano 585.
Es importante destacar que el ingreso al Bingo Municipal estará permitido únicamente a personas mayores de 18 años.

