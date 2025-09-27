El atleta esquelense Hugo Rodríguez fue el mejor argentino en el Mundial de Trail

El atleta oriundo de Esquel, Hugo Rodríguez, compitió durante este viernes, en el Mundial de Trail Short que se disputó en España.

El chubutense, cumplió con una gran actuación en el certamen de running de montaña, culminando en el 24° puesto en la clasificación General masculina.

Rodríguez de gran perfomance en España

En la madrugada del viernes, se disputó la prueba Trail Short en Canfranc en España, competencia en la que el atleta de Esquel, Hugo Rodríguez, cumplió con un gran actuación y fue el mejor desempeño argentino del día, al finalizar la prueba en el Mundial de Montaña y Trail.

Rodríguez, cerró la jornada ubicado en el puesto 24 de la general masculina con un tiempo de 5 horas con 21 minutos de carrera.

Vale destacar que el ente deportivo provincial Chubut Deportes junto a demás instituciones respaldaron el viaje Hugo hacia el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña y Trail, donde fue el único chubutense que formó parte de la Selección Argentina de la disciplina.