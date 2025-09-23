COMODORO RIVADAVIA - EKATHERINA

Ekatherina, la nena que esperó demasiado y ya no podrá recibir otro corazón

Ekatherina nació con hipoplasia de ventrículo izquierdo, una cardiopatía congénita severa, y su esperanza era un trasplante de corazón, pero el tiempo pasó y ahora ya no es una opción. La familia de la pequeña de Comodoro Rivadavia compartió un conmovedor mensaje.

“Le queríamos contar una noticia bastante triste. Ekita ya no va a entrar en lista de espera. Esto significa que el trasplante ya no es una opción para ella”, escribieron sus padres, en una publicación que se viralizó rápidamente.

En las últimas horas, sus padres compartieron además un pedido concreto: “No sabemos cuánto más tenemos por delante, pero decidimos estar ambos con ella todo este tiempo que le queda con nosotros. Así que agradecemos todo tipo de colaboración. Alias: todosporeka”.

En el mismo mensaje explicaron que los fondos recaudados que no se utilicen en este tramo de acompañamiento serán destinados a que, llegado el momento, puedan regresar a su ciudad natal.

