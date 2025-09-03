Día del Maestro: ¿es feriado el próximo 11 de septiembre?



A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, varios se preguntan si septiembre tiene feriados y qué pasa con el Día del Maestro.

Junto al Día del Estudiante, se trata jornadas que tienen a ser disfrutadas por estudiantes y personal de educación, fechas claves del noveno mes del año.

Feriados en septiembre: ¿qué pasa con el Día del Maestro?

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

Del mismo modo, el Día del Estudiante, que también coincide con el Día de la Primavera, suele ser una fecha festiva para todos los adolescentes y adultos tempranos ya que se celebra en plazas y espacios verdes del país para disfrutar este día con amigos. En este caso, solo es feriado en las escuelas secundarias, aunque este año cae domingo.

¿Hay feriados en septiembre de 2023 en Argentina?

De acuerdo con el calendario oficial, y más allá de las dos fechas mencionadas, septiembre no tiene feriados nacionales.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

El próximo feriado el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y en un primer momento fue declaro como intransferible, aunque en los últimos días el Gobierno lanzó un decreto para que sea transferido al viernes.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.