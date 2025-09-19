DETENIDO - MADRYN - SEGURIDAD

Detuvieron a un joven armado tras una pelea en la terminal de ómnibus

La Policía del Chubut intervino este jueves por la noche en un hecho ocurrido en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, donde se registró una pelea entre dos sujetos que portaban un arma blanca.

El aviso llegó al Centro de Monitoreo alrededor de las 20 horas, lo que motivó la presencia inmediata del personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

Según el relato del denunciante, ambos se encontraban previamente en una confitería consumiendo bebidas alcohólicas, momento en que le habría prestado su teléfono celular al otro individuo. Al regresar del baño, notó que su acompañante se había retirado del lugar llevándose el dispositivo, por lo que decidió seguirlo hasta la terminal para reclamarle la devolución.

En ese contexto comenzó una agresión física que incluyó amenazas con un cuchillo. El presunto autor, identificado como M.M.A., de 24 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención

