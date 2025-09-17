Detuvieron a un hombre acusado de robar una campera en un comercio

Este miércoles por la mañana, personal policial de la Comisaría Primera de Trelew detuvo a un hombre de 40 años acusado de sustraer una prenda de vestir de un local.

La dueña del comercio alertó al Centro de Operaciones Policiales aportando la descripción física y de vestimenta del sospechoso. Con esos datos, los uniformados realizaron un rastrillaje en la zona y lograron interceptarlo a pocas cuadras del negocio.

El individuo, identificado como S.G.M., tenía en su poder una campera marca Adidas color negra con detalles en violeta, la cual fue reconocida por la damnificada y restituida a la propietaria por disposición del fiscal de turno.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.