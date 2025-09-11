Detienen en Puerto Madryn a un joven buscado por la justicia de Trelew

Un joven de 27 años que era buscado por la justicia en Trelew fue detenido en Puerto Madryn por personal de la Guardia de Infantería. El procedimiento se concretó durante un patrullaje en jurisdicción de la Comisaría Seccional Cuarta, en la intersección de calles Sarmiento y Vito Roca.

Al verificar la identidad de los dos hombres que fueron identificados en el lugar, los efectivos constataron que R.E.E. tenía un pedido de captura vigente, dispuesto por la jueza Mirta Moreno, de la Oficina Judicial de Trelew.

Una vez confirmada la situación judicial, se efectuaron las diligencias de rigor y se resolvió el traslado del detenido a la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn. Allí permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.

El operativo se enmarcó en las acciones de prevención que la Policía del Chubut lleva adelante en distintos sectores de la ciudad.