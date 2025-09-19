Detenido por abusar sexualmente de sus nietas menores de edad



Un hombre fue detenido en Puerto Madryn, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de tres de sus nietas menores de edad.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por docentes de la escuela a la que asisten las niñas, luego de que una de ellas relatara la situación a su maestra.

La causa está a cargo de la fiscal general Romina Carrizo. El imputado permanece detenido y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de control de detención y formulación de cargos.

Protección de la intimidad de las víctimas

El Ministerio Público Fiscal no publica la identidad del imputado ni detalles que permitan identificar a las víctimas en casos de abusos sexuales intrafamiliares con menores de edad involucrados, en resguardo de su intimidad y conforme lo establece la normativa vigente.

Prevención y acompañamiento

Ante situaciones de abuso o maltrato infantil, es fundamental escuchar a los niños, niñas y adolescentes y dar credibilidad a sus relatos.

Docentes, familiares y referentes comunitarios cumplen un rol clave en la detección temprana de estos hechos.

Cualquier persona puede realizar una denuncia en la Fiscalía o Comisarías.

También existen equipos especializados de acompañamiento a víctimas, que brindan contención psicológica, social y jurídica.