SAÚL FLORES - SECRETARIO DE GESTIÓN SANITARIA

Designan a Saúl Flores como secretario de Gestión Sanitaria


El presidente Javier Milei designó a Saúl Flores como nuevo secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien recientemente fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Hasta el momento, Flores se desempeñaba como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, y su llegada al cargo busca fortalecer la planificación y administración de los servicios de salud.
Médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Flores cuenta con una residencia en Medicina General y una sólida trayectoria en gestión sanitaria.
Además, posee dos maestrías, una en Administración de Servicios de Salud y otra en Economía de la Salud, lo que le brinda una visión integral para afrontar los desafíos del sistema público.
Su perfil combina experiencia académica y de gestión en la función pública, consolidando su compromiso con el desarrollo de políticas sanitarias orientadas a mejorar la calidad de los servicios de atención.

