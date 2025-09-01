«Deshidratación»: cómo sigue la salud de Christian Sancho tras su internación



La salud de Christian Sancho generó preocupación en las últimas horas, luego de que su pareja Celeste Muriega publicara una foto suya acostado en una camilla de hospital y conectado a un suero.

La modelo acompañó la foto con una frase que buscó desdramatizar la situación: “Hubo parada técnica”, escribió junto a un emoji, sin brindar mayores detalles sobre el motivo de la atención médica.

Muriega dio detalles de la salud de su pareja: “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”.

Según relató la modelo, en el sanatorio lograron estabilizarlo hasta que se recuperó completamente.

Además, reveló cuál podría haber sido la causa de su problema: “Pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte etc.. Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”.

Ayer por la noche, el actor trajo calma a la situación y compartió que le dieron el alta médica, agradeciendo al personal y a su pareja por acompañarlo en el procedimiento.

«A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más! En la semana profundizaré que me pasó pero solo hoy quiero agradecerle a @juanmanuelordonez & @ruthmurre por y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén Escobar! Y por sobre todo a vos @celestemuriega que estuviste al lado mío en todo momento Que Gran compañera que sos! Te amo hoy y siempre GRACIAS GRACIAS GRACIAS», expresó el actor.