Descubren nueva especie de marsupial en Australia



Un equipo de científicos australianos ha revelado el descubrimiento de una nueva especie de marsupial nativo de los bosques de Australia, estrechamente emparentado con el canguro, pero que probablemente ya esté extinto.

El hallazgo publicado en la revista Zootaxa se basa en el análisis de fósiles recolectados en cuevas de Nullarbor y el suroeste del país. Fue realizado por investigadores de la Universidad de Curtin, el Museo de Australia Occidental y la Universidad de Murdoch.

Los woylies, también conocidos como bettong de cola de cepillo o canguro-rata colipeludo, son marsupiales de tamaño pequeño que cumplen funciones ecológicas vitales. Al buscar hongos subterráneos, remueven grandes volúmenes de tierra, lo que favorece la aireación del suelo, la dispersión de esporas y la regeneración vegetal. Sin embargo, su población ha disminuido drásticamente, y hoy son considerados especie en peligro crítico de extinción.

El autor principal del estudio, Jake Newman-Martin, estudiante de doctorado en la Universidad de Curtin, explicó que el análisis permitió nombrar una nueva especie extinta —Bettongia

haoucharae— y identificar dos subespecies vivas de woylie. Esta distinción es crucial para los programas de reproducción y translocación, ya que permite preservar la diversidad genética y mejorar la aptitud poblacional. “Muchas de estas especies desaparecieron antes de que siquiera supiéramos que existían”, lamentó Newman-Martin.

El coautor doctor Kenny Travouillon, curador de Zoología Terrestre del Museo de Australia Occidental, destacó que el equipo utilizó mediciones detalladas de cráneos y esqueletos fósiles, muchos de los cuales nunca habían sido analizados en profundidad. Este enfoque permitió confirmar la existencia de varias especies distintas y redefinir la diversidad del género Bettongia.

Aunque la nueva especie ha sido descrita como Bettongia haoucharae, los investigadores anunciaron que trabajarán con pueblos indígenas noongar para identificar un nombre colaborativo apropiado, reconociendo el valor del conocimiento tradicional en la conservación de especies nativas.

La investigación examinó materiales de instituciones como el Museo de Australia Occidental, el Museo Australiano, el Museo de Historia Natural de Londres y la Universidad de Oxford, demostrando que los museos son aliados clave para reconstruir la historia evolutiva y guiar estrategias de conservación actuales.