BANDA NARCOCRIMINAL - DETENIDOS - DROGAS - POLICÍA DE CHUBUT

Desbaratan banda narco en Puerto Madryn


Tras varios meses de investigación, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, realizó una serie de allanamientos que permitió desarticular una banda narcocriminal que era liderada por una mujer que quedó detenida. Hay otros cinco detenidos tras los procedimientos.

Hubo allanamientos simultáneos y registros domiciliarios en los barrios Pujol II, Alta Tensión y Nueva Chubut, en Puerto Madryn y en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Incautaron siete ladrillos compactos de marihuana con un peso 6,5 kilogramos, un ladrillo de cocaína equivalente a un kilo y sustancia estupefaciente fraccionada listas para su comercialización.

También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, un millón de pesos en efectivo y cuatro vehículos automotores que eran utilizados para la distribución de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

La causa se tramita en el Juzgado Penal de Instrucción N.º 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, con la Secretaría del Dr. La Torre y la Fiscalía Federal del Dr. Fernando Gelvez.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cin, oscar alpa, presupuesto 2026, universidades

Advierten que el Presupuesto 2026 no mejora la situación de las universidades
Etiquetas: Donald Trump, Javier Milei

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York
Etiquetas: bosques patagonico, calentamiento global, cambio climatico, medioambiente, sequía

Alertan por la supervivencia de los bosques patagónicos