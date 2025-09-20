Desbaratan banda narco en Puerto Madryn



Tras varios meses de investigación, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, realizó una serie de allanamientos que permitió desarticular una banda narcocriminal que era liderada por una mujer que quedó detenida. Hay otros cinco detenidos tras los procedimientos.

Hubo allanamientos simultáneos y registros domiciliarios en los barrios Pujol II, Alta Tensión y Nueva Chubut, en Puerto Madryn y en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Incautaron siete ladrillos compactos de marihuana con un peso 6,5 kilogramos, un ladrillo de cocaína equivalente a un kilo y sustancia estupefaciente fraccionada listas para su comercialización.

También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, un millón de pesos en efectivo y cuatro vehículos automotores que eran utilizados para la distribución de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

La causa se tramita en el Juzgado Penal de Instrucción N.º 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, con la Secretaría del Dr. La Torre y la Fiscalía Federal del Dr. Fernando Gelvez.