Deportivo Madryn visita a All Boys en un nuevo juego por el sueño de ascenso

Este lunes, en el cierre de la Fecha 32 del Torneo de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn visitará a All Boys en el barrio de Floresta en un cotejo a jugarse desde las 21:o5 horas con el arbitraje de Ariel Penel.

El objetivo del conjunto «Aurinegro», es el de sumar los tres puntos, para seguir estirando su ventaja para con Atlanta, que ganó su cotejo ante Tristán Suarez, y así estar cada vez más cerca de ser el finalista por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Tres puntos claves para acercarse a la Final

El Deportivo Madryn busca este lunes un nueva victoria en el Torneo de la Primera Nacional, cuando por la Fecha 32 de la Zona A del certamen, se mida en condición de visitante frente a All Boys desde las 21:05 horas y con Ariel Penel como árbitro principal.

En el cierre de esta programación, «El Depo» tiene el objetivo de quedarse con los tres puntos y celebrar un nuevo triunfo en lo que viene siendo esta exitosa campaña en la segunda categoría del futbol argentino y así ganarse el derecho de ser uno de los protagonistas en la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

A este duelo frente a «El Albo», Madryn llega con una importante victoria obtenida el pasado fin de semana como local ante Alvarado, contando con 56 unidades y con tres fechas por jugar para concretar la meta de la final por el ascenso.

Por su parte, All Boys no transita por su mejor momento, estando en el 13° puesto y lejos de posibilidades de Reducido, con un empate obtenido la fecha pasada en su visita a Deportivo Maipú en Mendoza.

Vale destacar que «El Aurinegro», tiene al momento dos puntos de ventaja por sobre Atlanta, que el pasado sábado venció por la mínima diferencia a Tristán Suárez y descontó diferencias en unidades para con el conjunto madrynense.

Qué le queda a cada uno

Mientras el Deportivo Madryn que lidera Leandro Gracián, juega esta noche ante All Boys; vale recordar que por la Fecha 33 será local de Arsenal en el Estadio Abel Sastre el próximo fin de semana y que en la Fecha 34, cerrará la fase clasificatoria ante Colegiales.

Por su parte, Atlanta (que cuenta con 54 puntos) visitará por la Fecha 33 a Gimnasia y Tiro de Salta, equipo que está en el 4° puesto de la tabla; y culminará la fecha 34 jugando ante Deportivo Maipú en condición de local.