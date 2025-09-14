Deportivo Madryn ganó por 1-0 ante Alvarado

Deportivo Madryn se impuso por 1-0 frente a Alvarado, y se mantiene en los más alto de la tabla.

En el primer tiempo, protagonista del partido, el aurinegro apostó por un juego directo ante un rival que despejó todo lo que caía dentro del área.

Al minuto 35, Solís intentó un remate a la carrera, la pelota dio en la mano de Gorgerino y el árbitro Adrián Franklin cobró penal. Pérez se hizo cargo de la ejecución, y convirtió el 1-0, resultado que se mantuvo hasta el final del partido.

Puerto Madryn consiguió los 56 puntos para mantenerse en la cima de la tabla. En la próxima fecha, los madrynenses irán a Floresta para enfrentar a All Boys, el lunes 22 de septiembre a las 21 horas, y televisado para todo el país.

– Síntesis –

Deportivo Madryn 1: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Alvarado 0: Emmanuel Gomez; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque, Agustín Aleo; Agustín Bolívar, Matías Mansilla; Juan Pablo Gobetto, Julián Ascacibar, Marco Miori; Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

Goles: PT 35m Bruno Pérez, de penal (DM)

Cambios: ST 0m Agustín Bolívar x Cristian Gorgerino (A), Tomás Fernández x Mateo Ortale (A), 12m Ezequiel Montagna x Bruno Pérez (DM), 17m Facundo Russo x Facundo Ardiles (A), 29m Tomás Bolzicco x Agustín Aleo (A), Matías Pérez x Thomas Amilivia (A), 30m Nicolás Mana x Luis Silba (DM), Santiago Postel x Nazareno Solís (DM), 42m Elías Ayala x German Rivero (DM)

Amonestados: Cristian Gorgerino (A), Mateo Ortale (A), Tomás Bolzicco (A), Brian Blasi (A)

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Abel Sastre.