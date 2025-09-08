Decomisan más de 40 ejemplares de perca y trucha en controles de pesca en Sarmiento

La División Seguridad Rural de Sarmiento, junto al área de Pesca, realizó este domingo un operativo de control en la zona de la desembocadura del río Senguer, en inmediaciones del Azud Derivador, a 25 kilómetros de la ciudad por camino vecinal con ingreso desde la Ruta Nacional 26.

Durante el procedimiento, llevado a cabo entre las 14 y las 18:30 horas, se detectó a tres personas infringiendo la normativa vigente en materia de pesca (Ley XVII N° 1 y Ley XVII N° 8 – ex Leyes 26 y 1087).

Como resultado, se procedió al decomiso de 46 ejemplares de perca y trucha arco iris, además de 17 cañas de pesca. Las actas de infracción correspondientes fueron labradas en el lugar.

Según informaron desde el área de Pesca, los ejemplares incautados quedaron bajo su disposición y serán donados a instituciones públicas de la zona.