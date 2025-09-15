Cordobeses con antecedentes quedaron detenidos por una serie de robos en Puerto Madryn

Dos ciudadanos oriundos de Córdoba, que llegaron a la ciudad hace tres días, quedaron detenidos vinculados a varios hechos contra la propiedad ocurridos en la zona sur. Otra persona se encuentra prófuga. Los detenidos enfrentan por el momento cinco causas en trámite.

La investigación, a cargo de la funcionaria de Fiscalía Carla Pecorini, se originó tras distintas intervenciones policiales y el análisis de registros fílmicos y peritajes que vinculan a los sospechosos con intentos de hurtos en vehículos de alta gama estacionados en la vía pública, así como el robo en una distribuidora donde sustrajeron 3 millones de pesos y a una vivienda se robaron dólares, joyas y una consola de videojuegos PlayStation.

La apertura formal de la investigación y la prisión preventiva fueron otorgadas por la jueza María Alejandra Hernández, que hizo lugar al pedido de la Fiscalía. Las diligencias continúan y personal de la División de Investigaciones continúa en la búsqueda del tercer sospechoso, quien se encuentra prófugo.