CULTURA - MURAL ANIMADO - SEMINARIO ITINERANTE

Convocan al nuevo Seminario Itinerante “Mural Animado”

Desde la Subsecretaría de Cultura convocaron al Seminario Itinerante “Mural Animado”, una iniciativa a cargo del reconocido artista plástico Román Cura, que se extenderá hasta el 10 de septiembre con el propósito de desarrollar un trabajo comunitario de muralismo que posteriormente será convertido en animación.
“Mural Animado” comenzó este martes 2 de septiembre en Cushamen y Paso del Sapo, mientras que el próximo miércoles 10 de septiembre tendrá epicentro en Telsen.

Cortometraje

El conjunto de las producciones realizadas en las tres localidades conformará un cortometraje que tendrá una futura proyección, poniendo en valor las virtudes y cualidades de la Provincia, su gente y sus paisajes. Este proyecto artístico tiene múltiples finalidades: educativas, de embellecimiento y patrimonio cultural, recreativas para toda la comunidad y de difusión.
Además, durante el seminario se mostrará de manera práctica cómo producir la animación mediante la edición cuadro a cuadro con programas sencillos de computación, incorporando también instancias de aprendizaje sobre sonido y musicalización.

