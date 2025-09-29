“Conocer esa maravillosa cultura“: Ingrid Grudke se mudó a otro país para estudiar el idioma



Ingrid Grudke no para de ponerse nuevos desafíos. Tras haber competido como fisicoculturista, ahora va por una nueva aventura: se mudó a Japón para aprender más sobre su cultura y saber hablar el idioma.

“Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla”, contó la modelo en sus redes sociales.

Tras su escandalosa separación con Martín Colantonio, que la engañó con la mujer de su sobrino, la modelo apostó por un cambio de vida y lo hará acompañada por su sobrina, que también es fanática de la cultura japonesa.

“Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar”, detalló Ingrid.

“Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente”, agregó.

“Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes”, concluyó Grudke.