Guillermo Brown recibe a Juventud Unida de San Luis

Esta tarde, desde las 15 horas, Guillermo Brown recibirá a Juventud Unida de San Luis en el marco de la Fecha 8 de la Zona A de la Revalida del Torneo Federal A.

Los brownianos, llegan a este cotejo tras una importante victoria conseguida como visitantes en Mendoza lo cual lo llevaron al primer puesto de las ubicaciones; aunque el rival puntano que estará en el «Raúl Conti» hoy, también pelea por quedarse con el primer escalón.

«La Banda» quiere seguir en buena racha ante Juventud de San Luis

Con el arbitraje de Franco Morón, esta tarde, Guillermo Brown recibirá en el Estadio Raül Conti a su par de Juventud Unida de San Luis, en un partido válido por la Fecha 8 de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

El partido será más que importante para el elenco dirigido por Emanuel Trípodi, ya que estará enfrente un rival con las mismas aspiraciones, que viene haciendo una buena Revalida y con el que disputará la clasificación en el primer puesto del grupo.

Brown llega a este cotejo con una gran victoria a cuestas, por 4-3 frente a Huracán Las Heras de Mendoza con el cual escaló al primer puesto de la Zona A con 14 unidades; además de transitar por un buen récord de cotejos invicto como local, por lo que intentará revalidar el gran momento frente al conjunto puntano.

En tanto, Juventud Unida, viene de ganarle en condición de local a San Martin de Mendoza, por 2 a 1, resultado con el cual se ubicó en el segundo lugar de la tabla de la Zona A con 13 puntos.

El equipo puntano, ha sido varios años atrás, rival de Brown en Torneo regionales, como el viejo Torneo Argentino A y posteriormente en el denominado Federal A; por lo que se dará un reencuentro de viejos conocidos en la categoría.

La fecha

Vale destacar que la Fecha 8 de la Zona A de la Reválida del Federal comenzó a jugarse el último viernes con el triunfo claro de Circulo Deportivo NIcanor Otamendi por 4 a 0 frente a Sol de Mayo de Viedma, escalando los bonaerenses a las 13 unidades, por lo que ajusta aun más los priemros escalones de la tabla.

Además de Brown – Juventud Unida, jugarán este domingo Estudiantes de San Luis frente a Germinal de Rawson.