Con buenos resultados para los chubutenses en la jornada inicial del Nacional de Clubes B de handball juvenil

El Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball comenzó este lunes 29 en Comodoro Rivadavia, con una intensa jornada que reunió a los mejores equipos del país y tuvo una fuerte presencia de los representantes de Chubut.

El certamen, busca clasificar a los euqipos para el Torneo Nacional de Clubes A de 2026.

Los locales pisaron fuerte

En varones, el duelo provincial quedó en manos de Municipal Palazzo, que superó con claridad a Muzio por 32-16 y más tarde volvió a festejar frente a Independiente de Santo Tomé (27-16).

Por su parte, Nueva Generación debutó con una ajustada derrota frente a Aseba (28-29), pero cerró el día con un gran triunfo 34-31 sobre Angloamericano de Córdoba.

En mujeres, Petroquímica fue una de las destacadas: se impuso con autoridad sobre Río Negro (46-21) y derrotó también a Salesianos de Chaco por 33-22, marcando un inicio perfecto.

En tanto, Municipal Km 5, batalló en dos compromisos muy duros, cayendo ante San Telmo (24-33) y CPAC Tucumán (23-32).

La competencia, organizada por la Asociación Comodorense de Balonmano, se extenderá hasta el próximo viernes 4 de octubre y seguirá mostrando el nivel de los juveniles en una semana a puro handball en la ciudad.

Handball – Torneo Nacional de Clubes B

En Comodoro Rivadavia

Resultados Fecha 1

Cancha 1- Gimnasio Municipal Nº4

FEM- Municipal Km 5 24:33 San Telmo

VAR- Palazzo 32:16 Muzio

VAR- GEI 22:22 REGATAS SN

MUJ- CPAC Tucumán 32:23 Municipal Km 5

VAR- Independiente Santo Tome 16:27 Municipal Palazzo

MUJ- Regata de SN 20:16 Luján de Cuyo

Cancha 2- Gimnasio Municipal N°2

FEM- Río Negro 21:46 Petroquímica

VAR- Aseba 29:28 Nueva Generación

VAR- ABC 27:33 Muñiz

MUJ- Montecristo (Cba) 26: 43 Allá Boys

MUJ- Petroquímica 33:22 Salesianos (Chaco)

VAR- Nueva Generación 34:31 Angloamericano (CBA)