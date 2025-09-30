Con buenos resultados para los chubutenses en la jornada inicial del Nacional de Clubes B de handball juvenil
El Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball comenzó este lunes 29 en Comodoro Rivadavia, con una intensa jornada que reunió a los mejores equipos del país y tuvo una fuerte presencia de los representantes de Chubut.
El certamen, busca clasificar a los euqipos para el Torneo Nacional de Clubes A de 2026.
Los locales pisaron fuerte
En varones, el duelo provincial quedó en manos de Municipal Palazzo, que superó con claridad a Muzio por 32-16 y más tarde volvió a festejar frente a Independiente de Santo Tomé (27-16).
Por su parte, Nueva Generación debutó con una ajustada derrota frente a Aseba (28-29), pero cerró el día con un gran triunfo 34-31 sobre Angloamericano de Córdoba.
En mujeres, Petroquímica fue una de las destacadas: se impuso con autoridad sobre Río Negro (46-21) y derrotó también a Salesianos de Chaco por 33-22, marcando un inicio perfecto.
En tanto, Municipal Km 5, batalló en dos compromisos muy duros, cayendo ante San Telmo (24-33) y CPAC Tucumán (23-32).
La competencia, organizada por la Asociación Comodorense de Balonmano, se extenderá hasta el próximo viernes 4 de octubre y seguirá mostrando el nivel de los juveniles en una semana a puro handball en la ciudad.
Handball – Torneo Nacional de Clubes B
En Comodoro Rivadavia
Resultados Fecha 1
Cancha 1- Gimnasio Municipal Nº4
FEM- Municipal Km 5 24:33 San Telmo
VAR- Palazzo 32:16 Muzio
VAR- GEI 22:22 REGATAS SN
MUJ- CPAC Tucumán 32:23 Municipal Km 5
VAR- Independiente Santo Tome 16:27 Municipal Palazzo
MUJ- Regata de SN 20:16 Luján de Cuyo
Cancha 2- Gimnasio Municipal N°2
FEM- Río Negro 21:46 Petroquímica
VAR- Aseba 29:28 Nueva Generación
VAR- ABC 27:33 Muñiz
MUJ- Montecristo (Cba) 26: 43 Allá Boys
MUJ- Petroquímica 33:22 Salesianos (Chaco)
VAR- Nueva Generación 34:31 Angloamericano (CBA)