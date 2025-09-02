En el Centro de Convenciones de Salta, comenzaron los Juegos Nacionales Adultos Mayores con más de 1000 participantes de las distintas provincias argentinas que completaron en primer turno el proceso de acreditaciones y luego formaron parte de la ceremonia de apertura, que contó con la presencia del subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza.

La actividad se extenderá hasta el 5 de septiembre y está destinada a personas mayores de 60 años que competirán en 10 disciplinas que componen el programa deportivo: ajedrez, circuito de habilidades motrices (CHM), newcom, pádel, orientación, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.

Los Juegos Nacionales Adultos Mayores son organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a través de la Subsecretaría de Deportes y de la Secretaría de Deportes de Salta.



Acto oficial

En la inauguración De Urquiza, quien acompañó la jornada con entusiasmo junto a la ministra de Turismo y Deportes de la provincia, Manuela Arancibia, expresó: «Disfruten. Se que son muy competitivos y no hay nada más lindo que competir, hacer deporte y estar activos para sentirnos bien. Le agradezco especialmente a todo el equipo de Salta y a Daniel Scioli por darnos la posibilidad de hacer estos Juegos»

«Celebro el acompañamiento de las autoridades nacionales y de nuestros adultos mayores. Para nosotros es un orgullo ser la sede de la final nacional, se van a enamorar de nuestra provincia», finalizó la ministra.