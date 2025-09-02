Comenzaron los Juegos Nacionales Adultos Mayores
En el Centro de Convenciones de Salta, comenzaron los Juegos Nacionales Adultos Mayores con más de 1000 participantes de las distintas provincias argentinas que completaron en primer turno el proceso de acreditaciones y luego formaron parte de la ceremonia de apertura, que contó con la presencia del subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza.
La actividad se extenderá hasta el 5 de septiembre y está destinada a personas mayores de 60 años que competirán en 10 disciplinas que componen el programa deportivo: ajedrez, circuito de habilidades motrices (CHM), newcom, pádel, orientación, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.
Los Juegos Nacionales Adultos Mayores son organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a través de la Subsecretaría de Deportes y de la Secretaría de Deportes de Salta.
Acto oficial
En la inauguración De Urquiza, quien acompañó la jornada con entusiasmo junto a la ministra de Turismo y Deportes de la provincia, Manuela Arancibia, expresó: «Disfruten. Se que son muy competitivos y no hay nada más lindo que competir, hacer deporte y estar activos para sentirnos bien. Le agradezco especialmente a todo el equipo de Salta y a Daniel Scioli por darnos la posibilidad de hacer estos Juegos»
«Celebro el acompañamiento de las autoridades nacionales y de nuestros adultos mayores. Para nosotros es un orgullo ser la sede de la final nacional, se van a enamorar de nuestra provincia», finalizó la ministra.