AXEL KICILLOF - ELECCIONES 2025 - ELECCIONES BONARENSES - JAVIER MILEI - LLA

Comenzaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Más de 14 millones de bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios.
Es la primera elección legislativa provincial desdoblada de la nacional y la gran prueba electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo.
Se vota con los centros reasignados por Inteligencia Artificial (IA) en casi todos los distritos, salvo La Matanza.
Se utiliza el sistema de boleta partidaria tradicional (lista sábana); la Boleta Única de Papel (BUP) no se usa en esta elección.
Las mesas cierran a las 18:00 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21:00 horas.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

Cae la imagen de Milei

Caputo arremete contra el Congreso
Milei suma rechazo

Los dólares se van del sistema bancario
Alerta por los brotes de chikunguña y el Oropouche
Investigan la muerte de un adolescente hallado en la vía pública en Río Negro