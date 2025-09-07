Comenzaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Más de 14 millones de bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios.
Es la primera elección legislativa provincial desdoblada de la nacional y la gran prueba electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo.
Se vota con los centros reasignados por Inteligencia Artificial (IA) en casi todos los distritos, salvo La Matanza.
Se utiliza el sistema de boleta partidaria tradicional (lista sábana); la Boleta Única de Papel (BUP) no se usa en esta elección.
Las mesas cierran a las 18:00 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21:00 horas.