AUTOMOVILISMO - FÓRMULA 1 - FRANCO COLAPINTO

Colapinto no superó la Q1 y largará 16° en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo de su auto de la escudería francesa Alpine, chocó durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

De esta forma, no pudo clasificar a la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

 

Choque y 16° puesto para la carrera del domingo

Franco Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo dos previas al choque de Colapinto por los accidentes del tailandés Alexander Albon (Williams) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron justamente Albon y Hulkenberg, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

Colapinto tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

