HOTELGA - TURISMO

Chubut dio una charla en la feria gastronómica Hotelga


Del 27 al 29 de agosto, en el predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la edición 2025 de Hotelga, la feria más importante de gastronomía y hotelería del país.
Chubut participó de la misma a través de la presentación de la bodega Entre Senderos de Trevelin en el Espacio Argentina Tierra de Vinos, donde dio a conocer la calidad enológica del Valle 16 de Octubre.

Incentivo a la inversión turística
En ese ámbito, el jueves 28 la provincia llevó adelante una charla informativa destinada a empresarios, prestadores y posibles inversores, en el espacio convocado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación. La misma estuvo a cargo del Director Regional de Turismo en la Casa del Chubut, Sebastián Sarfield. Bajo el título “Incentivos para el Sector Turístico”, el representante de Chubut formó parte del panel junto a las provincias de Jujuy, Mendoza, San Luís y Tierra del Fuego.
Durante la presentación se expusieron los principales beneficios de la Ley de Incentivo a la Inversión Turística, recientemente impulsada por el Gobierno del Chubut, que busca promover nuevas inversiones, ampliar la infraestructura y mejorar la competitividad del sector.

