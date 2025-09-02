Chubut dio una charla en la feria gastronómica Hotelga



Del 27 al 29 de agosto, en el predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la edición 2025 de Hotelga, la feria más importante de gastronomía y hotelería del país.

Chubut participó de la misma a través de la presentación de la bodega Entre Senderos de Trevelin en el Espacio Argentina Tierra de Vinos, donde dio a conocer la calidad enológica del Valle 16 de Octubre.

Incentivo a la inversión turística

En ese ámbito, el jueves 28 la provincia llevó adelante una charla informativa destinada a empresarios, prestadores y posibles inversores, en el espacio convocado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación. La misma estuvo a cargo del Director Regional de Turismo en la Casa del Chubut, Sebastián Sarfield. Bajo el título “Incentivos para el Sector Turístico”, el representante de Chubut formó parte del panel junto a las provincias de Jujuy, Mendoza, San Luís y Tierra del Fuego.

Durante la presentación se expusieron los principales beneficios de la Ley de Incentivo a la Inversión Turística, recientemente impulsada por el Gobierno del Chubut, que busca promover nuevas inversiones, ampliar la infraestructura y mejorar la competitividad del sector.