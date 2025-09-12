China condenó en la ONU el ataque israelí en Qatar



El martes pasado, Israel lanzó un ataque en Doha, la capital qatarí, en flagrante violación de la

integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional de Qatar, así como del derecho

internacional y la Carta de la ONU, socavando flagrantemente los esfuerzos por lograr la paz. Es lo

que expresó Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. Al tiempo que

pidió a Israel el cese de todas las operaciones militares en Gaza.

“Qatar, un importante mediador en las negociaciones del alto el fuego en Gaza, ha realizado

grandes esfuerzos para promover un alto el fuego y restablecer la paz. La comunidad internacional

aprecia enormemente sus esfuerzos”, declaró ante el Consejo de Seguridad, de acuerdo con el

informe de la agencia de noticias Xinhua.

Ataque sorpresa

El domingo, Estados Unidos había presentado una nueva propuesta de alto el fuego que habría

aceptado Israel. Sin embargo, apenas dos días después, la delegación de Hamás, que estaba

discutiendo la propuesta de alto el fuego, fue atacada por Israel, señaló Fu.

“Tal acto de mala fe, irresponsabilidad y sabotaje deliberado de las negociaciones es

verdaderamente despreciable. China está profundamente preocupada por la posibilidad de que el

ataque provoque una mayor escalada de tensiones en la región», enfatizó el enviado.

“China desea aconsejar a esta gran potencia que, en aras de la paz y la estabilidad regionales, adopte

una postura justa y responsable y desempeñe un papel constructivo junto con la comunidad

internacional para promover un alto el fuego y el cese deas hostilidades, así como para aliviar las

tensiones en la región”, afirmó Fu. Y continuó asegurando que recurrir a medios militares y al uso

indiscriminado de la fuerza no es la solución. Un alto el fuego inmediato es la vía correcta para

salvar vidas y traer a los rehenes a casa.

“China insta enérgicamente a todas las partes implicadas, y en particular a Israel, a que se esfuercen

más por aliviar los combates y reanudar las negociaciones, en lugar de lo contrario”, continuó Fu.

Por otra parte, expresó que Israel debe cesar de inmediato todas las operaciones militares en Gaza,

cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario como potencia

ocupante, restablecer plenamente el acceso humanitario y apoyar las operaciones de socorro de las

Naciones Unidas y otras agencias humanitarias.

También recordó que el conflicto de Gaza se prolongó durante casi dos años, resultando en una

catástrofe humanitaria atroz y sin precedentes. “Durante este período, el mundo presenció, una y

otra vez, la violación del derecho internacional y el debilitamiento de las normas básicas de las

relaciones internacionales”.

“El mundo no puede volver a la ley de la selva y Oriente Medio no puede permanecer en un estado

de guerra perpetua”, añadió Fu.

Como órgano principal para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo

de Seguridad tiene la responsabilidad de salvaguardar el orden internacional y el estado de derecho

internacional, así como de promover la paz y la estabilidad regionales. El Consejo está debatiendo

actualmente un proyecto de resolución sobre la cuestión humanitaria de Gaza, destacó Cong.

Y terminó asegurando: “China apoya al Consejo en la adopción de medidas inmediatas para poner

fin a los combates en Gaza y mitigar la catástrofe humanitaria, e insta a los miembros del Consejo y

a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para lograrlo”.