CHEQUES - MADRYN

Cheques fantasmas en Madryn: la trama de una estafa que cayó por sus propias huellas

La investigación por una millonaria estafa con cheques falsos en Puerto Madryn sumó nuevas pruebas que refuerzan la hipótesis de una organización delictiva dedicada a este tipo de maniobras. Se prorrogó la prisión preventiva de los imputados por otros tres meses.

Durante la audiencia, el fiscal Alex Williams reveló que en los allanamientos se encontraron cheques apócrifos pertenecientes a una empresa pesquera. Según explicó, este hallazgo confirmaría que los imputados tenían una estructura planificada para cometer fraudes. “La sospecha es que era su medio de vida”, detalló.

En la audiencia también se informó que se realizarán pericias telefónicas. En uno de los celulares secuestrados se encontraron conversaciones de chat entre los imputados, así como fotografías de DNI falsificados: eran documentos con el rostro de los acusados, pero con distintos nombres, lo que demuestra el uso de identidades falsas.

Los acusados, Nahuel Pucheta y Ramón Heer Luque, continuarán detenidos bajo prisión preventiva por 90 días. La medida fue dictada por la jueza María Inés Bartels, quien consideró acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La maniobra investigada ocurrió el 15 de mayo, cuando un hombre que se presentó como “Marcelo Peñaloza”, supuesto empleado del Servicio Penitenciario Federal, retiró mercadería de un comercio de climatización en Madryn utilizando un cheque luego rechazado por haber sido denunciado como robado. La operación había sido pactada previamente por WhatsApp.

Las tareas de investigación —a cargo del fiscal Williams y del funcionario Juan Pablo Santos— permitieron identificar a los sospechosos gracias al análisis de cámaras de seguridad y a la geolocalización de teléfonos. Los operativos estuvieron bajo la órbita de la DPI de Madryn, con intervención de los comisarios Martín Díaz Baldi y Alejandro Antilef.
Recomendación a comerciantes

El fiscal Williams advirtió a los comerciantes sobre la necesidad de extremar precauciones ante la entrega o recepción de cheques. “Verificá el número de cheque antes de entregar mercadería. Consultá directamente con el banco emisor si el cheque está activo, si tiene fondos y si fue denunciado como robado o extraviado”, recomendó.

