Causa lentes: Cayó el acusado de estafar a más de 50 madrynenses

Un operativo conjunto entre la División de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco y la División de Investigaciones de la Policía de Puerto Madryn permitió la detención de un hombre de 29 años acusado de estafar a vecinos de esta ciudad mediante una falsa campaña de “salud visual”.

El detenido, identificado como Facundo Nahuel Insúa, fue localizado en un departamento de la ciudad de Resistencia, Chaco, donde además se secuestraron numerosos elementos vinculados a la causa.

Según la investigación que lleva adelante la Fiscalía, Insúa, junto a un cómplice, se presentó en distintas sedes vecinales de barrios de Madryn ofreciendo controles visuales gratuitos y la venta de lentes recetados por montos de entre 50.000 y 100.000 pesos, que nunca fueron entregados a los compradores. La cifra de estafados supera las 50 personas y también habría cometido la misma modalidad en las localidades de Gaiman y Dolavon.

Luego de tareas de inteligencia, la policía logró ubicar el domicilio del imputado en un edificio de Resistencia, donde se realizó un allanamiento que culminó con su detención y el secuestro de elementos de interés para la causa: entre ellos, más de 74 anteojos, estuches, maletín con instrumentos de medición ocular, dispositivos de cobro electrónico y 3 teléfonos celulares.

Insúa será trasladado a Chubut, donde enfrentará las múltiples denuncias por el delito de estafa.