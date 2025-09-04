Candela Velázquez regresó a Chubut post Juegos Panamericanos Juniors y ahora piensa en los JADAR

La palista chubutense Candela Velázquez, regresó a la provincia del Chubut luego de su gran actuación en los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción del Paraguay, donde cosechó medalla de oro con el equipo argentino de canotaje.

Velazquez visito el ente deportivo provincial Chubut Deportes y compartió sus sensaciones por el logro obtenido integrando el K4 argentino y su próximo objetivo como lo serán los JADAR, del 9 al 14 de septiembre en Rosario.

Compartiendo la experiencia post Panamericanos

“Con la selección argentina fueron tres meses que estuvimos juntos, fue un torneo impresionante, así que todo fue muy lindo. Si bien yo ya venía participando en mundiales esto es algo diferente porque están todos los deportes, es similar a las olimpíadas», contó Candela Velázquez, quien agregó «a los juegos panamericanos no los tenía muy presente, pero lo vivido fue como un sueño, además de lo que compartí con mis compañeras. Fueron mis primeros y últimos juegos, así que los disfruté como nunca”.

“Es difícil armar un K4, más que nada porque todas vivimos en diferentes partes de Argentina, así que lo armamos medio en tiempo récord a ese bote, pero tuvimos la suerte de entrenarnos con la Senior y medirnos para saber dónde estábamos paradas y ahí apuntar a los panamericanos”.

“Cuando llegamos a Asunción, el bote se sintió súper cómodo, que por ahí teníamos miedo, de que justo el agua donde vas a competir no sea muy cómoda y te empieces a caer y no puedas seguir bien a tu compañera. Por suerte eso no sucedió, sentimos mucha más firmeza y mucha más confianza a la hora de remar”.



La alegría del oro

“Ganar la medalla de oro fueron muchas emociones juntas, más que nada euforia diría yo, porque después de todo el trabajo hecho del momento deportivo que marca una historia en mi carrera deportiva, festejamos, nos abrazamos. Fue un momento lindo porque significa mucho ganar una medalla panamericana”.

Los JADAR como nuevo objetivo

“Yo descansé un día y ya estoy entrenando de nuevo porque la idea es mejorar el K1, así que voy a seguir trabajando en eso. Tengo la suerte de que cuando remo en equipo ando bien y en K1 me siento cómoda, porque es lo que entreno todos los días. Ahora vienen los JADAR en dos semanas y luego tengo un selectivo sobre el final de año, así que trabajando para competir en el K2 en dupla con Leila Hughes de Gaiman, es la primera vez que vamos a correr juntas y vamos a ver que sale”.

Finalmente, la deportista agradeció “a su familia, a Chubut Deportes y a la Municipalidad de Trelew por el apoyo constante a mi carrera deportiva”.