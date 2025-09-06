Caída ajustada de Los Pumas frente a Los Wallabies por el Rugby Championship

La Selección Argentina de rugby «Los Pumas», sufrieron este sábado en la madrugada una ajustada derrota por 28-24 ante Australia, en la 3ra fecha del Rugby Championship.

Con este resultado, los argentinos se ubican en el tercer puesto de la tabla de posiciones del certamen que convoca a los cuatro mejores selecciones del Hemisferio Sur.

Ajustada derrota como visitante

«Los Pumas», que comanda Felipe Contepomi, habían tenido un gran comienzo: se fue al entretiempo con ventaja de 21-7 gracias a la gran actuación de Mateo Carreras, que aportó puntos con varios penales e incluso un try.

Parecía que el equipo argentino, que venía de un histórico triunfo ante Nueva Zelanda en el José Amalfitani, iban a conseguir una victoria que los mantuviera cerca de la cima del certamen.

Sin embargo, Australia mostró un segundo tiempo impecable y, tras una amonestación a Mateo Carreras, logró la igualdad convirtiendo dos tries.

Cuando restaban apenas tres minutos, Los Pumas volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Juan Cruz Mallía, pero los Wallabies se impusieron en el último suspiro con un try de Angus Bell, que definió el 28-24 final.

Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica y se mantiene en la primera posición

En el otro partido de la fecha, los All Blacks superaron a Sudáfrica por 24-17 y sumaron un triunfo clave: siempre llevaron la ventaja frente a los actuales campeones del mundo y alcanzaron los 10 puntos que los colocan como líderes.

Sudáfrica, lejos del dominio que mostró la temporada pasada, muestra mayor vulnerabilidad y ya no tiene margen de error si quiere defender el título.

All Blacks y Springboks se volverán a enfrentar el próximo sábado a las 4 de la madrugada.

Cómo quedan

Con este resultado, Australia llegó a los nueve puntos en el Rugby Championship y se ubica apenas por detrás de Nueva Zelanda, que suma 10. Los Pumas están terceros, igualados con Sudáfrica en cinco unidades y con la misma diferencia de puntos.

Cómo sigue el certamen para «Los Pumas»

Los Pumas tendrán revancha el próximo sábado a la 1 de la madrugada, cuando visiten nuevamente a Australia en el Sydney Football Stadium.