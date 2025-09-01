Cae la imagen de Milei



La imagen del presidente Javier Milei sufrió “una caída” estas últimas semanas, de acuerdo al análisis del politólogo y director de Synopsis Consultores, Lucas Romero.

Además, en declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que hoy «no es el mejor momento” del Gobierno Nacional “para meterse en la campaña” de las próximas elecciones de octubre.

Asimismo, indicó que la mirada de los ciudadanos, respecto al oficialismo, cambió luego de las muertes por el fentanilo adulterado y que, sumado a otras razones que lo perjudican (como los casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad), están “encarando” las legislativas nacionales con argumentos que pertenecen “más al pasado que al presente«.

“La turbulencia en el mercado estuvo acompañada por las dificultades políticas que dejó el cierre de listas. A este Gobierno todavía no le alcanza el presente para seducir y le resulta más atractivo el pasado, sentenció el politólogo.

En la misma línea, explicó que, por supuesto, «no estaba previsto” este giro tan significativo que se dio en la agenda pública y que “la discusión sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, que pretendía dar La Libertad Avanza (LLA), hoy no está dentro de los temas del día.

En referencia a las afirmaciones del oficialismo, sobre que lo sucedido fue “una operación” por parte de la oposición, Romero aseveró que eso no sucede, debido a que la información difundida “es algo verdadero”: “Ahí está la debilidad del argumento del Gobierno», añadió.

Con respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el consultor manifestó que el Senado “muy probablemente va a insistir” y esa será “la primera derrota legislativa” de la gestión del presidente Milei.

«Las preocupaciones económicas eran dominantes en 2023, ahora aparecieron otras. Por otra parte, la elección provincial le representa mucho riesgo al Gobierno de cara a octubre«, concluyó Romero.

Fuente: NA