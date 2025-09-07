Buscan regular y ordenar los senderos de la Cordillera



Con el objetivo de avanzar en el ordenamiento y regularización de las distintas actividades, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut participó de un encuentro con referentes de turismo de los municipios que integran el Corredor de Los Andes.

En esta oportunidad, representantes de la cartera turística provincial se reunieron con representantes de los municipios de Cholila, Lago Puelo, Esquel, El Hoyo y Trevelin; junto a referentes de la Secretaría de Bosques de la Provincia.

También participaron el Parque Nacional Los Alerces, Club Andino Cholila, Club Andino Lago Puelo, prestadores turísticos, y la Asociación de Guías de Montaña.

Durante el encuentro se avanzó en un diagnóstico basado en la revisión del estado de situación de los tramos de la Huella Andina y de los senderos conexos de la región.

Asimismo, se generó un intercambio en torno a las necesidades y desafíos vinculados a la reglamentación de la actividad de senderismo de montaña.