CORDILLERA - SENDEROS - TURISMO

Buscan regular y ordenar los senderos de la Cordillera


Con el objetivo de avanzar en el ordenamiento y regularización de las distintas actividades, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut participó de un encuentro con referentes de turismo de los municipios que integran el Corredor de Los Andes.
En esta oportunidad, representantes de la cartera turística provincial se reunieron con representantes de los municipios de Cholila, Lago Puelo, Esquel, El Hoyo y Trevelin; junto a referentes de la Secretaría de Bosques de la Provincia.
También participaron el Parque Nacional Los Alerces, Club Andino Cholila, Club Andino Lago Puelo, prestadores turísticos, y la Asociación de Guías de Montaña.
Durante el encuentro se avanzó en un diagnóstico basado en la revisión del estado de situación de los tramos de la Huella Andina y de los senderos conexos de la región.
Asimismo, se generó un intercambio en torno a las necesidades y desafíos vinculados a la reglamentación de la actividad de senderismo de montaña.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Buenos Aires, chubut, Red Federal de Alfabetización

Chubut participó en un nuevo encuentro de la Red Federal de Alfabetización
Etiquetas: a23a, calentamiento global, cambio climatico, iceberg, medioambiente

Alertan por la fractura del iceberg más grande del mundo
Etiquetas: Canasta básica, inflación, ipc

La canasta básica en Puerto Madryn subió 2,1% en agosto