BOTAZZI - MALLAO

Botazzi: “No somos soldaditos de Javier Milei, vamos a defender a Chubut”

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la candidata del Partido Libertario, Ariana Mellao, recorrió Puerto Madryn junto a su compañero de fórmula, Carlos Botazzi, con un mensaje claro: la defensa de los intereses provinciales por encima de la obediencia al presidente.

No somos soldaditos de Javier Milei. Somos libertarios y chubutenses. Si en el Congreso tenemos que votar una ley que beneficie a Chubut aunque el Presidente esté en contra, lo vamos a hacer. Primero pensamos en nuestra provincia, porque acá viven nuestras familias, nuestros hijos y nuestros amigos”, sostuvo Botazzi.

En ese sentido, los candidatos remarcaron que el Partido Libertario busca diferenciarse de La Libertad Avanza, y Mellao destacó: “Nuestro espacio es más abierto, participativo y colaborativo. No elegimos a dedo. Hoy los verdaderos libertarios somos nosotros”.

Consultados por la situación económica nacional, insistieron en que el Congreso debe avanzar con una reforma impositiva y laboral para facilitar la creación de empleo formal y aliviar la carga sobre las pymes. También señalaron que los recursos generados en Chubut deben quedar en la provincia: “Nos han robado históricamente en coparticipación. No podemos seguir financiando a provincias que no producen”, expresó Botazzi.

La visita de Mellao se dio en un contexto donde distintos sectores productivos, como el industrial y el turístico, cuestionan las políticas nacionales. Frente a esto, los libertarios remarcaron que su compromiso es con los chubutenses: “Queremos que nuestra provincia pueda trabajar sus recursos de manera autónoma y dejar atrás un sistema agotado de dependencia”.

