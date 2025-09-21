Boca, anfitrión de Central Córdoba en La Bombonera por la Liga Profesional 2025

Esta noche, Boca Juniors recibirá domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un cotejo válido por la 9° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El partido está programado para las 21:15 horas, en el Estadio La Bombonera y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Buscando seguir arriba en la Zona A

Este domingo, Boca tiene el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse en las primeras posiciones de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, producto de los tres triunfos y el empate cosechados en sus últimas cuatro presentaciones que le permitieron escalar en la tabla.

Previamente, el “Xeneize” había acumulado 12 partidos sin ganar, en la que fue la peor racha de su historia.

Central Córdoba, por su parte, también tuvo un buen arranque y, al igual que el “Xeneize”, tiene 13 puntos y está a solo dos unidades de los punteros, que son Unión de Santa Fe y Barracas Central.

Los dirigidos por Omar de Felippe están teniendo un 2025 histórico, ya que participaron por primera vez en la Copa Libertadores, donde quedaron terceros en su grupo pero se dieron el gusto de dar una de las grandes sorpresas al ganarle al Flamengo de Brasil en el Maracaná.

Fútbol- Torneo Clausura 2025 Liga Profesional

Fecha 9

Probables formaciones Boca – Central Córdoba de Santiago del Estero

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Brian Aguirre, Miguel Giménez y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 21:15.

TV: ESPN Premium