Avanza la protección costera de Playa Unión con recursos provinciales

Este jueves se realizó la apertura de la licitación pública para la primera etapa de la obra de protección costera de Playa Unión. El proyecto se ejecutará con recursos íntegramente provinciales y apunta a brindar una solución definitiva a la erosión marítima que afecta al balneario capitalino.

El acto licitatorio se desarrolló en la Sala de Situación y contó con la presencia del intendente de Rawson, Damián Biss; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios de la Subsecretaría de Obras Públicas y del municipio; representantes de empresas oferentes y vecinos de la villa balnearia.

La primera etapa tiene un plazo de ejecución de 150 días corridos y se centrará en proteger el sector más crítico, resguardando 400 metros al norte del espigón de piedra existente. La obra incluye la construcción de un muro vertical con botaolas de hormigón armado de 5,20 metros de altura, un talud de enrocado en tres capas, la colocación de geotextil y una pantalla de gravas, así como el uso de rocas de gran tamaño y premoldeados existentes para reforzar la defensa. También se restituirá el morro del espigón utilizando piedras ya presentes en el sector y otras desplazadas por temporales anteriores.

El proyecto busca dar respuesta a temporales extremos y pleamares extraordinarias, con el objetivo de proteger la infraestructura vial y urbana frente al avance del mar, al mismo tiempo que se generará empleo local y se mejorará la calidad de vida de los habitantes.

La apertura de sobres estuvo a cargo del escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume. Se presentaron las empresas Sudelco S.A., con ofertas de 5.978.952.755,96 y 5.859.373.700,84 pesos, y CPC S.A., con ofertas de 6.084.530.165,94 y 5.888.608.294,60 pesos.