Atlanta empató en Salta y a Deportivo Madryn le alcanza con un empate ante Arsenal para jugar la final por el ascenso

En la noche del viernes, Atlanta igualó en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta, en el cotejo disputado por la 33° Fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2025, siendo este un resultado favorable para el Deportivo Madryn y su objetivo de disputar la final por el ascenso a la Liga Profesional.

«El Bohemio» llegó a los 55 puntos, quedando a dos unidades del conjunto «Aurinegro» que, con un empate, le alcanza para asegurarse su pase al juego definitorio por el primer cupo en la primera división.

Atlanta ganaba, se lo empataron y favoreció al Madryn

Con un triunfo que se les escapó en el último segundo, el “Bohemio” igualó con Gimnasia y Tiro por 2-2 y complicó sus posibilidades de jugar la final por el primer ascenso a Primera División.

Atlanta abrió el marcador a los dos minutos de la segunda parte, cuando el delantero Marcos Echeverría recibió en el costado derecho del área, libre de marca, encaró y abrió el pie izquierdo, para colocar la pelota lejos del alcance del arquero Federico Abadía.

El segundo gol de la noche se dio en 22 minutos del complemento, con un contraataque bien gestionado por Echeverría, quien dejó mano a mano al atacante Lautaro Fedele, que encaró y definió con precisión ante la salida de Abadía.

Gimnasia y Tiro descontó a los 40 minutos del segundo tiempo, mediante un gran tiro libre del mediocampista Lautaro Montoya, que entró por el ángulo izquierdo del guardameta del equipo porteño.

En el sexto minuto de descuento, una mano dentro del área del defensor Rodrigo Ramírez generó un penal, rematado al gol por el defensor Gabriel Díaz, con un tiro bajo sobre el poste izquierdo de Rago.

Así, Atlanta abrió la acción de la 33° fecha de la Segunda División en la segunda posición de la zona A, con 55 puntos y a dos unidades de Atlanta. Los siguen San Miguel, en el tercer puesto con 49 puntos, mientras que completan la zona de reducido Gimnasia y Tiro, Patronato, San Martín de Tucumán, Tristán Suárez y Deportivo Maipú.

El «Depo» a poco de la final

De esta forma, el conjunto de Villa Crespo quedó a dos puntos de Deportivo Madryn, líder de la zona A, con 55 puntos, equipo chubutense que este domingo, desde las 15:30 horas, recibirá a Arsenal desde las 15:30 horas en el Estadio Abel Sastre.

Con conseguir un empate sumando un punto, al «Depo» le será suficiente para asegurarse su lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional; por lo que para sellar ese objetivo, los dirigidos por Leandro Gracián querrán quedarse con el triunfo y los tres puntos completar la meta.

Cómo está la Zona B

En la zona B, el líder es Gimnasia de Mendoza, con 59 puntos y cierta irregularidad, perseguido de cerca por Estudiantes de Río Cuarto, con 56 unidades, y Estudiantes de Buenos Aires, con un punto menos. El resto de los puestos de clasificación al torneo reducido son ocupados por Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón, Chaco For Ever, Agropecuario y Temperley.

Foto: Gentileza @phangi.silva