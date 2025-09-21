Argentina, eliminada del Mundial de vóley tras caer frente a Italia

La Selección Argentina de vóley, cayó este domingo frente a Italia, vigente campeón del mundo, por un contundente 3-0 y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025.

Luciano Vicentín fue el máximo anotador del conjunto nacional, con 15 puntos.

No pudo ante el mejor del mundo y se despidió del certamen

La Selección Argentina de vóley tuvo un buen comienzo en el juego frente a Italia y con un bloqueo de Kukartsev y un remate de Vicentín se puso rápidamente arriba por 3-0, ventaja que sostuvo hasta el 9-6. Si bien tres bloqueos seguidos le permitieron a Italia pasar al frente por primera vez en el encuentro (9-10), Argentina pudo volver a recuperar la diferencia de tres puntos y quedar 16-13. La paridad reinó cuando el set entró en la zona decisiva, donde los europeos pegaron en los momentos justos para llevárselo por 23-25.

Distinto fue el desarrollo del segundo parcial, que comenzó parejo hasta que los italianos empezaron a explotar sus virtudes y, con un juego simple y efectivo, pusieron las cosas 12-17. Apoyados en su fortaleza defensiva, los vigentes campeones aprovecharon los errores de saque de Argentina, y con fluidez en el contraataque, estiraron la ventaja en el marcador por 20-25.

Pese al comienzo favorable para los dirigidos por Marcelo Méndez en el tercer capítulo (3-1), Italia no se relajó y volvió a desplegar su poderío individual y colectivo para retomar el control en 6-9. Argentina no pudo sostener una ventaja parcial conseguida tras un ace de Gallego para el 17-16, y en el cierre hizo lo que pudo ante el defensor del título, que terminó celebrando tras ponerle el broche al encuentro por 22-25.