ARCA simplifica los trámites para exportaciones por vía aérea



La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó el procedimiento para las exportaciones realizadas por vía aérea.

Esta medida se formalizó mediante la Resolución General 5756/2025 y se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

El nuevo sistema integra y automatiza dos documentos para las exportaciones aéreas: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación. Ambos documentos se gestionan directamente a través de un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM). Esto elimina procesos manuales y reduce los tiempos de tramitación.

La normativa establece el procedimiento operativo para el registro de los manifiestos de exportación aérea e incorpora la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero.

El agente de transporte aduanero del medio de transporte (ATA MT) y el agente de transporte consolidador deberán actuar como depositario fiel de la documentación.

Según ARCA, las empresas exportadoras se benefician con menor tiempo de gestión, mayor trazabilidad del proceso de exportación y reducción de errores debido a la automatización de la documentación.

Las pautas, el manual de usuario y los pasos para este nuevo procedimiento están disponibles en el micrositio “Manifiestos de Carga de Exportación” dentro del portal web oficial de ARCA