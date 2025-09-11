ARCA - EXPORTACIONES AÉREAS

ARCA simplifica los trámites para exportaciones por vía aérea


La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó el procedimiento para las exportaciones realizadas por vía aérea. 

Esta medida se formalizó mediante la Resolución General 5756/2025 y se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

El nuevo sistema integra y automatiza dos documentos para las exportaciones aéreas: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación. Ambos documentos se gestionan directamente a través de un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM). Esto elimina procesos manuales y reduce los tiempos de tramitación.

La normativa establece el procedimiento operativo para el registro de los manifiestos de exportación aérea e incorpora la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero.

El agente de transporte aduanero del medio de transporte (ATA MT) y el agente de transporte consolidador deberán actuar como depositario fiel de la documentación.

Según ARCA, las empresas exportadoras se benefician con menor tiempo de gestión, mayor trazabilidad del proceso de exportación y reducción de errores debido a la automatización de la documentación.

Las pautas, el manual de usuario y los pasos para este nuevo procedimiento están disponibles en el micrositio “Manifiestos de Carga de Exportación” dentro del portal web oficial de ARCA

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: MANUEL ADORNI

Adorni: «Cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo»
Etiquetas: detenido, policía, seguridad

Detienen en Puerto Madryn a un joven buscado por la justicia de Trelew
Etiquetas: alquileres, Andrea Toro, inmobiliarias, Marcelo Rubia, proyecto de ley

Proponen limitar comisiones inmobiliarias y mayor equidad de alquileres en Chubut