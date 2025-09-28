Ante Arsenal, Deportivo Madryn quiere sellar su pase a la Final por el ascenso a la Liga Profesional

Esta tarde, desde las 15:30 horas, el Deportivo Madryn recibirá a Arsenal de Sarandí, en un juego válido por la Fecha 33 de la Zona del Torneo de Primera Nacional 2025.

Nahuel Viñas será el árbitro principal del cotejo a jugarse en el Estadio Abel Sastre, que promete estar colmado, en una jornada en la que «El Depo», de ganar e incluso empatando, puede sellar su pase a la final por el ascenso a la Liga profesional.

«El Depo» puede asegurarse la final hoy

El Deportivo Madryn lidera la tabla de posiciones de la Zona A, con 57 unidades, y este domingo querrá sellar con un triunfo o incluso con un empate, su lugar en el juego final por el ascenso a la Liga Profesional; cotejo que jugaría en caso de culminar esta etapa en el primer puesto, ante el mejor de la Zona B de la competencia.

Cómo llegan

Este domingo, enfrente, estará Arsenal, que no transita por su mejor momento, con 31 puntos y en el ultimo puesto de la tabla de posiciones en zona de descenso, por lo que hoy, aunque con pocas herramientas, querrá sumar para salirse de esa incomoda situación cuando restan dos fechas para el cierre de la programación.

Mientras el Deportivo Madryn igualó en 0 en su visita a All Boys el pasado lunes con dos jugadores menos, «El Arse», cedió como anfitrión frente a Deportivo Maipú de Mendoza, por 2 a 1, complicando aún más su situación.

El partido, contará con el arbitraje de Nahuel Viñas, quien será asistido por Ernesto Callegari y Gonzalo Ferrari, siendo el cuarto árbitro Diego Novelli.

Los números de Madryn y de Atlanta

A este duelo, «El Depo» llega con 15 triunfos, 12 empates y tan solo 5 caídas, registrando una gran diferencia de gol, contando con 43 goles a favor, 26 en contra y una diferencia de gol de +17, lo cual le da una ventaja en caso de haber un empate en puntos con Atlanta, su inmediato perseguidor, que tiene 55 puntos.

En este sentido, «El Bohemio», sumado a sus 55 unidades, registra un total de 29 goles a favor, 23 en contra y un diferencia de gol de +6 tantos; por lo que en un empate en puntos con «El Aurinegro», seguirá siendo favorecido el equipo de Leandro Gracián, que tiene +17.