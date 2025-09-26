Allanamientos en Trelew por intento de robo a una financiera de Puerto Madryn



La Fiscalía de Puerto Madryn coordinó este viernes una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Trelew en el marco de una investigación por robo agravado en grado de tentativa a una financiera.

La medida, autorizada por la jueza Patricia Reyes, se realizó en cinco domicilios de Trelew vinculados a personas sospechadas de haber intentado ingresar a través de boquetes desde una oficina lindante a una financiera ubicada en avenida Gales al 500 el pasado 8 de septiembre.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de las calles Soldado Ortega, Cacique Nahuelpan, Gran Malvinas, Mitre Norte y José Rucci. También se autorizó la requisa de dos vehículos, además del secuestro de dispositivos electrónicos, herramientas y otros elementos de interés para la investigación.

La investigación se inició tras la denuncia de daños en un consultorio psicológico ubicado en el mismo edificio donde funciona la financiera, donde se constató la realización de boquetes en paredes colindantes. Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) logró establecer vínculos entre las personas que alquilaron oficinas en ese lugar y los sospechosos de haber intentado perpetrar el robo, para el cual además se cortó la fibra óptica en la ciudad.

Las medidas fueron supervisadas personalmente por los fiscales Alex Williams e Ivana Berazategui y ejecutadas por personal de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn. En el procedimiento, una de las personas fue detenida.