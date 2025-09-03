Alberto Fernández reapareció y le apuntó al Gobierno: «No pedí que allanaran a ningún periodista»



El expresidente Alberto Fernández reapareció este martes en la escena pública con un mensaje en la red social X, donde marcó un fuerte contraste entre su gestión y la del actual gobierno de Javier Milei en lo que respecta a la relación con la prensa frente a un escándalo.

Fernández reposteó una publicación del usuario Bruno Bimbi que recordaba el escándalo por la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la pandemia. El mensaje, avalado por el exmandatario, destacaba su actitud en aquel momento en contraposición a la actual ofensiva del oficialismo contra los medios.

«Cuando publicaron esta foto e hicieron mierda su gobierno por una pelotudez, @alferdez no pidió que allanaran o enjuiciaran a ningún periodista, ni que censuraran a ningún medio», señalaba el tuit. Y agregaba: «Reconoció el error y pidió disculpas. Qué tiempos aquellos cuando éramos una República».

La intervención del exmandatario es una crítica directa a la reacción del Gobierno libertario ante la filtración de los audios de Karina Milei, que incluyó una denuncia por «operación de inteligencia ilegal», una orden judicial para prohibir la difusión del material y un pedido de la ministra Patricia Bullrich para que se allane al periodista Jorge Rial.

El reposteo de Fernández se produce en medio de un tenso debate sobre la libertad de prensa y representa su primera toma de posición pública frente al escándalo de corrupción que golpea a la gestión de Milei.