Agustín Aristarán: “La magia es lo único que sé, el resto lo chamuyo un poco»



Agustín “Soy Rada” Aristarán habló con Pablo Montagna en #PasaMontagna, el programa que se emite por Radio Rivadavia los domingos de 13 a 15 horas. El actor habló del éxito de su obra teatral “Chanta”, su trabajo con Mario Pergolini y se refirió a la posibilidad de ser el Willy Wonka en el musical Charlie y la fábrica de chocolate.

Por otro lado, fue crítico sobre el rating y sobre cómo abordan algunos temas los programas de espectáculos y las notas a cámara abierta. «Estoy muy feliz con Chanta. Mario (Pergolini) siempre fue a mis obras y lo destaco porque nunca va a ninguna. Hacer tres funciones semanales es un montón, quiere decir que competimos, para mí es un gran honor y lo celebro mucho», expresó el artista.

Sobre su obra de magia detalló que hará una despedida en breve, será en diciembre en el teatro El Nacional: «Tarán es un espectáculo de magia. La magia es lo único que sé, el resto lo chamuyo un poco».

El actor no quiso confirmar si será el próximo Willy Wonka en la obra musical “Charlie y la fábrica de chocolate”, aunque confirmó que le llegó la propuesta para hacerlo durante las vacaciones de invierno del año que viene.

En cuanto a la televisión, opinó que «la tele tiene mucho desgaste, pero estoy feliz y contento. Hay mucho cariño de la gente y ahí uno se pregunta qué mide IBOPE. No es grato cuando vienen con cámara abierta. Todo lo que digo es real, mi carrera es limpia».

«Pondero las nuevas formas de comunicar porque me salvaron la vida. Todo lo que hago me gusta, en todas mis facetas, gracias a dios lo que no me gusta hacer hace mucho que no lo hago, no hay condicionante de plata», concluyó.