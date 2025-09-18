Adorni: “El Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”



El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó hoy la “magnitud fiscal” del rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica por parte de la Cámara de Diputados, y aseguró que “quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza”.

“Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para sostener el equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta, en crecimiento y con futuro”, afirmó Adorni, y recordó que “el Presidente Javier Milei planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”.

El funcionario precisó que “el monto anual de la ley de financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos”, cifra que es “equivalente a suspender todos los planes sociales por 3 meses, los subsidios energéticos por 4 meses o aumentar el IVA del 21% al 44% por 45 días. Y habría que ver cómo los diputados y senadores le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente”.

Asimismo, resaltó la “gravedad en términos de equilibrio fiscal” que supone la ley de emergencia pediátrica, cuyo monto anual asciende a 130 mil millones de pesos. En este caso, Adorni señaló que ese costo implicaría “despedir a 66.550 empleados públicos, suspender el total del subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por 3 meses. Y la pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones”.

El vocero expresó que “en la marcha de ayer se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina”, y enfatizó que “este gobierno propuso actualizar en términos reales un 8% la educación y 5% las jubilaciones y las pensiones”, mientras que “durante la gestión de Sergio Massa, que acumuló un 211% de inflación anual, las actualizaciones de los gastos de funcionamiento de las universidades fueron de cero peso”.

“El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso de la Nación y de evitar que el partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados de republicanos, dilapide el futuro de los argentinos”, concluyó.