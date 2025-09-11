Adorni: «Cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció hoy que el Gobierno cometió «errores», pero aclaró que no va a «modificar el rumbo», a la vez que indicó que la administración comandada por Javier Milei no está dispuesta a «seguir aumentando pobres».

«Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo», expresó Adorni en diálogo con A24, mientras que además manifestó: «La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema».

El funcionario luego expresó: «No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela»

«La gente nos va a acompañar», dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: «Hay un analisis más fino de cómo votó la gente el domingo».

Fuente: NA