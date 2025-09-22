Adopción en Chubut: buscan familia para una adolescente de 14 años

El Juzgado de Familia N° 3 de Puerto Madryn, a cargo de la Dra. Mariela Panigadi, junto con la Dirección General de la Oficina de Adopciones de la provincia de Chubut, realizan una convocatoria pública destinada a personas interesadas en ahijar a través de la adopción o en constituirse en referentes afectivos de una adolescente de 14 años.

La joven disfruta de dibujar, escuchar música y practicar deportes. Se describe como tímida, alegre y divertida.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 22 de septiembre de 2025 hasta el 22 de octubre de 2025.

Quienes deseen postularse deben enviar un correo electrónico a: [email protected], indicando sus datos personales y de contacto.