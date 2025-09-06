Acuerdo entre víctima y victimario en un caso de violencia de género

La jueza de garantías Karina Breckle homologó un acuerdo al que llegaron una mujer y su ex pareja luego de que este le dañara un vidrio de su casa e ingresara ilegalmente a su domicilio de la ciudad de Rawson. El imputado R.L. le pidió disculpas a L.R., abonó 127.000 pesos y durante tres días deberá realizar un curso de visibilización y reflexión sobre violencia de género para así ser sobreseído en la causa. El delito investigado fue por daño, y violación de domicilio en el contexto de violencia de género

En la resolución del caso, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa se pusieron de acuerdo en la aplicación de la figura de la “conciliación” prevista entre las Soluciones Alternativas del Conflicto. Las características del hecho considerado “de baja lesividad” en donde además no existió violencia, la expectativa de pena y la anuencia, además de la víctima, permitieron la aplicación de esa figura legal. Transcurrido apenas un mes desde la audiencia de apertura de investigación, la causa podría estar cerrada.

El imputado le pidió disculpas a la mujer, prometió ante la jueza Breckle no repetir una situación similar y depositó en la misma mañana de la audiencia esa suma de dinero para la reparación del vidrio. Ahora solo le resta realizar el curso Ta.Vi.Re. (Taller de Visibilización y Reflexión sobre Violencia de Género), apara así ser sobreseído en la causa.

La defensa pública estuvo representada por Miguel Lugo y la Fiscalía de Rawson por la abogada de fiscalía Etelvina Medina.

(Fuente: MPFChubut)