Abrió la convocatoria a la presentación de obras del Fondo Editorial Permanente 2025

La Legislatura del Chubut aprobó en la sesión ordinaria realizada el último jueves la convocatoria a la presentación de obras del Fondo Editorial Permanente, que de esta manera ya se encuentra abierta, hasta el 4 de noviembre inclusive.

Para esta edición 2025 del Fondo Editorial Permanente la convocatoria es para obras inéditas dentro de la categoría obras literarias, relato, novela, cuento, ensayo, y/o poesía infanto-juvenil.

Previo a la presentación de las obras, las personas interesadas en participar deberán retirar una planilla que estará disponible en la Mesa de Entradas de la Legislatura, en Mitre N° 550 de Rawson, o que podrá ser descargada en los próximos días a través de la web www.legislaturadelchubut.gob.ar.

Las bases y condiciones indican que podrán acceder a la presentación de una obra los autores nacidos o naturalizados en Chubut o que acrediten una residencia mínima de 5 años en la provincia.

Entre las condiciones se destacan además que “se considerará inédita toda obra nunca publicada o publicada total o parcialmente en revistas, periódicos, volúmenes colectivos, antologías, y se tendrá por no inédita toda obra publicada en volumen de autoría individual”.

La obra a presentar, que deberá estar escrita en su totalidad en idioma español, deberá ser firmada con seudónimo y la impresión del texto será en faz simple, en papel A4, con un máximo de 300 páginas, que deberán estar debidamente numeradas.

Para la evaluación de los trabajos, la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación que preside la diputada Sonia Cavaginini tendrá a su cargo la conformación del Comité de Evaluación, que estará integrado por un miembro de la Comisión, unrepresentante designado por la Biblioteca Pública de la Legislatura; dos especialistas en la temática elegidos por la Comisión; un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva y Cultura del Gobierno del Chubut, y un representante de una institución académica de enseñanza superior.

Habrá un único premio, consistente en la edición de la obra que comprende el armado, diseño, corrección, impresión y encuadernación. El autor o la autora recibirá la cantidad de ejemplares de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Ley I N° 329, de creación del Fondo Editorial Permanente. Si la obra premiada hubiese sido escrita por dos o más autores, serán considerados como un solo autor.