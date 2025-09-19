https://www.youtube.com/live/yADq4f0lgB8?si=r6UycsU9A9k5i52o

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses
Etiquetas: Cámara de Diputados, Facundo Prades, Sergio Acevedo

Cambio en la banca

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: escuela, golpes, Madryn

Madryn: Imputan a una madre por agredir a una menor a la salida de la escuela
Etiquetas: grupos electrogeno, Madryn, servicoop

Servicoop garantiza la operatividad de los grupos electrógenos en estaciones cloacales
Etiquetas: Detenidos, marihuana, Menores

Rawson: tres menores demorados con marihuana durante un control policial