https://www.youtube.com/live/yADq4f0lgB8?si=r6UycsU9A9k5i52o 19 de septiembre de 2025 EDICION DIGITAL OPINIÓN Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador» TERMÓMETROS Karina Milei deberá dar explicaciones Cómo votaron los chubutenses Cambio en la banca ÚLTIMAS NOTICIAS Madryn: Imputan a una madre por agredir a una menor a la salida de la escuela Servicoop garantiza la operatividad de los grupos electrógenos en estaciones cloacales Rawson: tres menores demorados con marihuana durante un control policial